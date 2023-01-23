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Bingöl'de fırın çalışanlarından 'düşük maaş' eylemi

EKONOMİ 23.01.2023, 17:50
Bingöl'de fırın çalışanlarından 'düşük maaş' eylemi

Bingöl’de fırınlarda çalışan işçiler, düşük maaş ve çalışma saatleri gibi durumlara tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenledi.Bingöl Güncel TV  / BİNGÖL (İGFA) - Merkez Genç Caddesi Saat Kulesi önünde düzenlenen basın açıklamasına, onlarca fırın çalışanı ve STK temsilcisi katıldı.

Fırın işçileri adına açıklama yapan Murat Bulut, işçilerin taleplerini dile getirdi.

Fırın çalışanlarının ne iş ne de sosyal güvencesinin bulunmadığını belirten Bulut, her öğün sofralardan eksik olmayan, ekmeği üreten biz fırın işçilerinin iş ve sosyal güvencesi olmadığını iddia etti.

 Yasalara göre 8 saat çalışmaları gerekirken 14 saat çalıştıklarını öne süren Bultu, "Haftalık dinlenme hakkımız yok denecek kadar azdır. Sigortamız yok, çünkü işverenler bizim yerimize eşini, dostunu, çocuklarını ve yakınlarını sigortalı gösteriyorlar, onlar emekli oluyor, biz ise mezarda emekli oluyoruz. Düğünümüz olur, cenazemiz olur gidemeyiz. Bayram olur, seyran olur gidemeyiz. Hamur yoğurmayı, ekmek pişirmeyi bekler. Maaşlarımız çok düşük, maaşlarımızın düşük olmasının sebebi Bingöl’de ekmek fiyatının resmi rayiç fiyatı 7,5 lira olmasına rağmen, Bingöl fırıncıları arasındaki rekabet nedeniyle oluşan düşük fiyat, ortaya çıkan ekmek fiyat kırımının faturasını biz işçilere çıkarıyorlar. Halka ucuz ekmek yedirmenin faturasını biz işçilere kesiyorlar, faturayı biz ödüyoruz" dedi.

Belediye Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı kendi arasında anlaşarak bizim emeğimizden kısarak, sosyal güvencemden kısarak sözde halka ucuz ekmek vermekle övündüklerini kaydeden Bultu, "Bingöl halkı şunu bilmeli. Yediğiniz her lokma ekmekte bizim emeğimiz, alın terimizi var. Bingöl Valisi, Bingöl Belediye Başkanına şunu söylemek istiyoruz; ekmek ucuza satılsın buna itirazımız yok, ama bizim emeğimiz üzerinden ekmeğin ucuza satılmasına razı değiliz. Haklarımızı ve emeğimizin karşılığını istiyoruz" çağrısında bulundu.

Taleplerinin açık ve net olduğunu ifade eden Murat Bulut isteklerini şöyle sıraladı:

- İşverenlerin arasındaki rekabetin sorumlusu biz değiliz, ücretlerimizin arttırılmasını istiyoruz.

- Haftada bir gün dinlenme hakkı istiyoruz.

- Tüm işçilerin amasız, fakatsız sigortalarının yapılmasını, kayıt dışı ve güvencesiz çalıştırmaya son verilmesini istiyoruz.

- Haftada 45 saat çalışma hakkı istiyoruz, günde 14 saat çalışma son bulsun diyoruz.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, valilik ve belediye denetim görevini eksiksiz yaparak, işverenler arasındaki rekabete son verilmesini talep ediyoruz

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