Bingöl BİNTSO 2 Ekim'de seçime gidiyor

2 Ekim'de gerçekleştirilecek Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komite ve Meclis Üyeliği seçimleri öncesinde seçmen listeleri askıya çıktı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'de askı ilanıyla ilgili açıklamada bulunan Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tahsin Erdinç, askı listesinde ismi bulunmayanların veya bilgilerinde yanlışlık bulunanların yazılı olarak bizzat müracaat etmelerini istedi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine ‘askı listelerini kontrol edin' çağrısında bulunan Erdinç, 2 Ekim'de BİNTSO'nun Meslek Komite ve Meclis Üyeliği seçimlerinin, 6 Ekim'de tarihinde Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Delegesi seçimlerinin yapılacak olması dolayısıyla listelerin seçimin yapılacağı yer olan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda, odanın İnternet sitesinde her meslek komitesi için ayrı ayrı olarak 3 iş günü süreyle 15 Eylül'e kadar askıya çıktığını duyurdu.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komite ve Meclis Üyeliği seçiminin başlama saatinin 09.00, seçimin bitiş saatinin 17.00 olarak belirlendiğini kaydeden Erdinç, Yönetim Kurulu, disiplin Kurulu ve TOBB Delege seçimlerin başlama saatinin 14.00, bitiş saatinin ise 17.00 olarak belirlendiğini bu saatler dışında kimsenin oy kullanamayacağı hususunu aktardı.