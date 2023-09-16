Binance TR kripto efsanelerini çürütüyor

Türkiye’nin yerli lider kripto varlık platformu Binance TR, kripto varlıklarla ilgili doğru bilinen yanlışlara açıklık getiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Blockchain ve uygulamaları uzun bir süredir hayatımızda olmasına rağmen özellikle kripto varlıklarla ilgili birçok insan yeterli bilgiye sahip değil. Türkiye’nin yerli lider kripto varlık platformu olarak Binance TR, kripto varlıklarla ilgili doğru bilinen yanlış bilgilere dikkat çekerek bu alandaki farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Kripto varlıklarla ilgili bazı yanlış inançlar zararsız olsa da, bazıları kafa karışıklığına hatta paniğe yol açarak korku, belirsizlik ve şüpheyi körükleyebilir. Bu durum insanların hiçbir sebep yokken dijital varlıklara karşı şüpheci bir tutumla yaklaşmasına neden olabilir. Bu tür yanlış bilgilerle mücadele etmek, kripto okuryazarlığını artırmanın önemli bir bileşenidir.

Blockchain ekosisteminin yeni kullanıcıları sürekli olarak eleştirel düşünmeye ve kendi araştırmalarını yapmaya zorlayan, hızla değişen bir alan olduğunu belirten Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, konuyla ilgili “Ekosistemin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için her zaman en doğru bilgiyi kullanıcılara sunan bir platform olmanın sorumluluğu çerçevesinde Web3 eğitimini herkes için erişilebilir hale getirme çabalarımız sürüyor” yorumunda bulundu.