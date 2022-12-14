Bilişim Vadisi'nden 4. GYSF

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, Arz Portföy ile iş birliği çerçevesinde 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GYSF)’nu kurdu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, Arz Portföy ile iş birliği çerçevesinde 1000 yatırımcı ve 500 milyon TL yatırım hedefi ile kurduğu 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile 1000 teknogirişime destek sunacak.

HEDEF BİN YATIRIMCI

4. Sanayi Devrimi felsefesi ile yatırım modelini örtüştüren Bilişim Vadisi, Arz Portföy ile iş birliği çerçevesinde faaliyete geçirdiği 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu duyurdu. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile hayata geçen bu iş birliği kapsamında; yeni nesil bir yatırım anlayışı ile kurulan 4. GSYF ile 1000 yatırımcıya ulaşılması ve tohum aşamasındaki 1000 teknogirişime yatırım yapılması hedefleniyor. Fon büyüklüğünün üç yıl içerisinde 500 milyon TL büyüklüğe erişmesi bekleniyor.

TAAHHÜT YOK, VADE YOK

Yatırımcılara katılım finans ilkeleri çerçevesinde yatırım yapma olanağı sunan 4. GSYF, taahhütlü değil, açık uçlu; diğer bir deyişle fona her ay giriş yapılabiliyor. Kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel yatırımcıların da katılım sağlayabileceği fon, Türkiye’de tohum yatırımı arayan yeni nesil teknoloji girişimlerine odaklanacak. Fon; mobilite, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, enerji, derin teknoloji, finans, siber güvenlik ve tarım sektörleri başta olmak üzere yatırım yapacak. Bahsi geçen sektörler dışında da yeni nesil teknoloji girişimlerine yatırım yapılabilecek. Fon kapsamında girişimlere 400 bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar yatırım yapılması planlanıyor. Yatırımcıların fona yatırmış oldukları yatırımdan çıkış yapabilmesi için fon süresinin tamamlanması gerekiyor.

BİNLERCE KULUÇKAYA AYNI ANDA YATIRIM FIRSATI

Fon, yatırımcılara binlerce kuluçkaya aynı anda yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yeni nesil bir yatırım anlayışı ile kurulan 4. GSYF ile yatırımın kültürü de değişiyor. Artık ev ve arsa almak yerine teknoloji şirketlerine yatırım yapmak kolaylaşıyor.