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Bilgin, TOBB Sivas Genç Girişimciler Kurulu’na konuk oldu

EKONOMİ 23.02.2024, 14:23
Bilgin, TOBB Sivas Genç Girişimciler Kurulu’na konuk oldu

Seçim çalışmaları kapsamında sektör buluşmalarına devam eden Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu ile bir araya geldi.SİVAS (İGFA) - TOBB Genç Girişimciler Kurulu ile proje ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Burak Kuruçay ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Hazırbulan, “Seçim döneminde Belediye Başkan adaylarıyla bir araya geliyoruz. Bugün Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin konuğumuz. Yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verecekler. Davetimize katıldıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda söz alan Başkan Bilgin, “Devrim niteliğinde eserler kazandıran, hizmet ve eser siyasetini ön plana alan, algı yerine eserleri ön plana çıkaran, polemik yerine çok çalışmayı esas alan bir siyasi anlayışın mensubu olarak milletin karşısındayız. Sivas’a kazandırılan eserler noktasında da gerek milletvekilliğimiz döneminde gerekse Belediye Başkanlığımız döneminde sahada olan, irade koyan bir ekibin içeresindeyiz.” diye konuştu.

“ORTAK AKIL VE İSTİŞAREDEN VAZGEÇMEDİK”

“5 yıl önce Belediye Başkan odayı olduğumuzda en çok kullandığımız kelimeler katılımcı, hesap verilebilir ve şeffaf bir anlayışla şehre hizmet etmekti” diyen Başkan Bilgin, “Katılımcılığı sağlama noktasında birçok toplantı yaptık. Sizlerin de bulunduğu çok sayıda STK ile TSO Meclisi ile 5 yıllık süreçte 4 defa bu salonda hesap verdik. 5 yılın hesabını, her yıl bittiğinde Kasım, Aralık meclisinde buraya gelerek anlattık. Katılımcılığı önemsedik. Hesap verilebilirliği önemsedik. Asla ve asla ortak akıl ve istişareden vazgeçmedik. Çünkü Sivas, hepimizin şehri… Bu şehir sadece bir kişinin, bir grubun hayaline, ufkuna bırakılacak kadar küçük bir şehir değil. Bunu yapabilmek, ortaya koymak idareciye bağlı, biz ne yaptığımızı nasıl yapacağımızı biliyoruz. Özgüvenimiz var, temsil ettiğimiz siyasi misyon olarak da yönetim anlayışı olarak da ‘ben yaptım oldu, ben bilirim’ anlayışında olmadık. Bu şehre dair hayali olan, projesi olan herkesi sürece dâhil ettik.” ifadesini kullandı.

 “ANKARA’NIN GÜCÜNÜ SİVAS’A TAŞIDIK”

Başkan Bilgin “Ankara’nın gücünü Sivas’a taşıyacağız dedik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her konuda bakanlarımızın ve hükümetimizin büyük desteğini gördük ve bu destekle birlikte bugün ‘söz verdik yaptık’ dediğimiz tüm eserlerimizi şehrimize kazandırdık. Bu eserlerin kazandırılmasında aslında Ankara’nın gücü vardı. Belediyeler kaynak oluşturma noktasında daralırsa Ankara’ya doğru projeler götürüp projeyi çıkaramazlarsa sadece İller Bankası’ndan gelecek bütçe ile yapabilecekleri hizmetler sınırlıdır. Personelinin maaşını öder, günlük cari giderler noktasında esnafla yaptığı alışverişi öder, onun dışında devasa projenin altına girme imkânı olmaz. Ama doğru projeyi, doğru zamanda, doğru yerlere götürerek destek alabilirseniz, şehre büyük hizmetler kazandırabilirsiniz. Bir amacımız var, bir derdimiz, bir sevdamız var. Kavgamızın da sevdamızın da mücadelemizin de temelinde Sivas’a hizmet etmek var. Bizim temsil ettiğimiz anlayış, işgal ettiğimiz koltukları makam olarak görmüyor. Millete hizmet etmenin amacı olarak görüyor. Görevler bir gün geçecek, bitecek, günün sonunda güzel işler yaptılar, şehre değer katacak işler yaptılar, yanlışları engellediler, iyi çalıştılar diyen insanların sayısını artırırsak kendimizi o zaman başarılı göreceğiz.” şeklinde konuştu.

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