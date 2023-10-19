Bilecik'te tarımsal kalkınmaya Özel İdare desteği

Bilecik İl Özel İdaresi, kırsalda kalkınmayı her alanda desteklemeyi sürdürürken, bu destekler arasında tarımsal desteklerimiz en önemli başlıkları oluşturuyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te kış şartlarında örtü altı yetiştiriciliği sayesinde dört mevsim üretim devam ettirebilmek ve topraktan maksimum verim hedefleniyor.

Bilecik İl Özel İdaresi olarak bu üretimin sürekliliğini sağlayabilmek adına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne örtü altı üretimi ile diğer tarımsal destek projeleri kapsamında önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da İl Özel İdaresince gerekli katkı sağlarken, vatandaşlara da destekleri ulaştırılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Söğüt'te Vali Şefik Aygöl'ün katılımları ile İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Genel Sekreter Seda Bayrakçı, Söğüt İl Genel Meclisi üyeleri, İl ve Söğüt İlçe protokol üyeleri ile vatandaşlarımızın yer aldıkları organizasyon kapsamında çiftçilere marul fideleri ve örtü altı tarım üretimi için gerekli olan sera malzemesi teslimi gerçekleştirildi.