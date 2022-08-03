Bilecik Pazaryeri'nde zincir marketin fiyat oyunu!

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde hizmet veren bir zincir marketin rafında bulunan ürün etiketiyle kasa fiyatında yüzde 27’lik fark şaşırttı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)- Pazaryeri ilçesinde bazı zincir marketler etiket oyunuyla haksız kazanç sağlayıp vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

İlçedeki bir zincir marketin şubesinden alışveriş yapan ve içecek alan bir müşteri, reyonda 2,75 lira olan ürünün kasada 3,5 lira geçtiğini fark etti.

Reyon fiyatı ile kasa fiyatının farklı olduğunu kasiyere bildiren müşteri aradaki farkın yüzde 27 gibi fark olduğunu söyleyerek kasiyerden fazla alınan ücreti geri istedi.

Aldığı ürüne fazla ücret ödeyen müşteri kasiyerden reyon ile kasa farkını geri alırken bu tür marketlerin yetkililer tarafından sık sık denetlenmesini istedi.