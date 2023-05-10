BİEN, halka arz oluyor

Seramik sektörünün önemli oyuncularından BİEN, halka arz ediliyor. Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım konsorsiyum liderliğinde yürütülecek halka arz sürecinde, 11-12 Mayıs’ta talepler toplanacak.İSTANBUL (İGFA) - Yeni yatırımlara devam ederken kurumsallaşma ve şirkete değer katacak yatırım fırsatlarını da değerlendirmeyi amaçlayan BİEN, halka açılıyor. Şirket paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri 11-12 Mayıs olarak belirlendi.

Halka arz süreci Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan 42 üyeden oluşan konsorsiyum aracılığı ile yürütülecek. Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, hisse fiyatı 42,80 TL olarak belirlendi.

Bien’in çıkarılmış sermayesinin 288 milyon 673 bin 881 TL’den 361 milyon TL’ye yükseltilmesi ve artırılacak 72 milyon 326 bin 119 TL nominal değerli B Grubu pay satışa sunulacak. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda Nurullah Ercan’ın sahip olduğu toplam 14 milyon 465 bin 223 TL nominal değerli payda da satışın tamamının gerçekleşmesi halinde toplam 86 milyon 791 bin 342 TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı gerçekleşecek. Ek satış hariç, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,0, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24,0 olacak.