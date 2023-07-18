Son Dakika

Biçerdöver Başkan hasat yaptı

EKONOMİ 18.07.2023, 07:38
Biçerdöver Başkan hasat yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli’nde tohumunu Büyükşehir’in hibe ettiği arazilerde biçerdöverle buğday hasadı yaptı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli ilçesinde tohumunu Büyükşehir Belediyesi’nin hibe ettiği arazilerde biçerdöverle buğday hasadı yaptı. İlk olarak Çaykenarı Mahallesi’nde çiftçilerle buluşan Başkan Böcek, sorun ve talepleri dinledi. Büyükşehir Belediyesi’nin tohum desteği verdiği tarlalarda incelemelerde bulunan Başkan Böcek, ardından biçerdöverin direksiyonuna geçerek, ilk buğday hasadını yaptı. Başkan Muhittin Böcek, ardından Çaykenarı’nda yine Büyükşehir Belediyesi’nin hibe ettiği tohumlardan oluşan ayçiçeği tarlasını gezerek, elde edilen ürünü yerinde gördü.

2 BİN 600 DEKARA BUĞDAY VE AYÇİÇEĞİ DESTEĞİ

Korkuteli’nde üreticilere 950 dekar alanda buğday tohumu hibesi yaptıklarını belirten Başkan Muhittin Böcek, “Bugün hasat için geldim. İnşallah hasadımız bereketli olur. Korkuteli’nde ayrıca 1650 dönüm alanda da çiftçimize ayçiçeği tohumu verdik. Yetişen ayçiçeklerini de yerinde gördük. Bir köylü çocuğu bir Yörük çocuğu olarak Antalya’mızın her yerinde üreticimize destek olmaya gayret ediyoruz. Yerelden kalkınma projemizle 14 ilçemizde üreticilerimizin yanındayız. Hayırlı bir hasat dönemi diliyorum” diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek, Korkuteli Yelten Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlarla ve esnafla kucaklaşarak, bol kazançlar diledi.

ASFALT ÇALIŞMASINI DENETLEDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli’nde 14 mahalleye ulaşımı sağlayan Naldöken grup yolunda devam eden asfaltlama çalışmalarını da denetledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan ve Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir’den çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Böcek, çalışanlara kolay gelsin dileklerini iletti. Vatandaşların talebi doğrultusunda 14 ilçede Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki grup ve yayla yollarında asfalt çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Böcek, daha önce hazırlıkları tamamlanan yolları program dahilinde sathi ve sıcak asfaltla kapladıklarını söyledi. Sıcakların bastırmasıyla yaylalara göçün de hızlandığını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, yayla yollarındaki çalışmalara da hız verdiklerini kaydetti. Böcek, daha önce asfaltlanan ancak kışın zarar gören yollarda da bakım onarım çalışması yürüttüklerini aktardı. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25