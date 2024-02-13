Son Dakika

BESOB’dan GESOB’a destek ziyareti

EKONOMİ 13.02.2024, 11:21
BESOB’dan GESOB’a destek ziyareti

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Ziyarette konuşan BESOB Başkanı Bilgit, kısa adı BESAK olan bir arama kurtarma ekibini kurmak üzere çalışmalara başladıklarını söyledi.BURSA (İGFA) - BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları, Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ili etkileyen Asrın Felaketi diye adlandırılan depremin birinci yıldönümünde GESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özcan ile Yönetim Kurulu Üyelerini destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, GESOB Başkanı Özcan’a ev sahipliği için teşekkür etti. Asrın Felaketi diye adlandırılan depremin üzerinden geçen bir yılda yapılanları incelemek ve bölge esnafına moral vermek adına bu ziyaretleri planladıklarını belirten Bilgit, aynı zamanda İMEP programı kapsamında bölgedeki birliklerin yaptıklarını yerinde göreceklerini söyledi. Fahrettin Bilgit, “Depremin üzerinden geçen birinci yılda bölgedeki meslektaşlarımıza moral vermek istedik. Bu ziyaretlerimizin ana sebebi bu. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren BESOB’un eli bölgedeki vatandaşlarımızın üzerinde olmuştur, tıpkı diğer tüm kurumların olduğu gibi. Aramızda güçlü bir bağ oluştu. Bu bağı daha da güçlü hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız. BESOB’a nerede ve ne zaman ihtiyaç varsa hep orada olacağız” diye konuştu.

BESAK’DA EĞİTİMLER SÜRÜYOR

BESOB’un projelerinden ve deprem felaketinde yaptığı çalışmalardan da bahseden Bilgit, Bursa Esnaf Arama Kurtarma adı verilen bir arama kurtarma ekibi kurmanın arifesinde olduklarını söyledi. Arama kurtarma ekibinde olacak esnafların eğitimlerinin AFAD’da sürdüğünü dile getiren Fahrettin Bilgit, “Depremden sonra bölgede yaşayan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için elimizden geleni ilk andan itibaren yaptık. Geçen yıl şubat ayında yaşanan deprem bizlere çok büyük ders vermiştir umarım. Birinci önceliğimizin güvenli yapılar inşa etmek olduğunun artık idrakine varmışızdır diye düşünüyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GESOB Başkanı İsmet Özcan, depremin yaşandığı dönemde BESOB’un desteklerini yakından hissettiklerini söyledi. Özcan, hem ziyaretten hem de deprem dönemindeki desteklerinden ötürü BESOB üyesi esnafa teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda GESOB Başkanı Özcan, BESOB Başkanı Bilgit’e günün anısına hediye takdim etti. BESOB heyeti daha sonra GESOB’a bağlı Mesleki Eğitim Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Trabzonspor 25 40
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 25 38
6. Rizespor 25 36
7. Antalyaspor 25 34
8. Başakşehir 25 33
9. Sivasspor 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Kayserispor 25 29
13. Samsunspor 25 29
14. Hatayspor 25 28
15. Alanyaspor 25 28
16. Karagümrük 25 27
17. Gaziantep FK 25 27
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 25 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 22 45
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Ahlatçı Çorum FK 22 35
7. Boluspor 22 33
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Erzurumspor 22 27
11. Ümraniye 22 27
12. Manisa FK 22 26
13. Keçiörengücü 22 26
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 22 22
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 22 7
Takımlar O P
1. Liverpool 24 54
2. M.City 23 52
3. Arsenal 24 52
4. Tottenham 24 47
5. Aston Villa 24 46
6. M. United 24 41
7. Newcastle 24 36
8. West Ham United 24 36
9. Brighton 24 35
10. Chelsea 24 34
11. Wolves 24 32
12. Fulham 24 29
13. Bournemouth 23 27
14. Brentford 23 25
15. Crystal Palace 24 24
16. Nottingham Forest 24 21
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 24 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 24 51
4. Atletico Madrid 24 48
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Las Palmas 24 35
9. Valencia 24 35
10. Getafe 24 33
11. Osasuna 24 29
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 24 25
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 24 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7