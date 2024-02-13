BESOB’dan GESOB’a destek ziyareti

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Yönetim Kurulunu ziyaret etti. Ziyarette konuşan BESOB Başkanı Bilgit, kısa adı BESAK olan bir arama kurtarma ekibini kurmak üzere çalışmalara başladıklarını söyledi.BURSA (İGFA) - BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları, Kahramanmaraş merkezli olan ve 11 ili etkileyen Asrın Felaketi diye adlandırılan depremin birinci yıldönümünde GESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özcan ile Yönetim Kurulu Üyelerini destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, GESOB Başkanı Özcan’a ev sahipliği için teşekkür etti. Asrın Felaketi diye adlandırılan depremin üzerinden geçen bir yılda yapılanları incelemek ve bölge esnafına moral vermek adına bu ziyaretleri planladıklarını belirten Bilgit, aynı zamanda İMEP programı kapsamında bölgedeki birliklerin yaptıklarını yerinde göreceklerini söyledi. Fahrettin Bilgit, “Depremin üzerinden geçen birinci yılda bölgedeki meslektaşlarımıza moral vermek istedik. Bu ziyaretlerimizin ana sebebi bu. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren BESOB’un eli bölgedeki vatandaşlarımızın üzerinde olmuştur, tıpkı diğer tüm kurumların olduğu gibi. Aramızda güçlü bir bağ oluştu. Bu bağı daha da güçlü hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız. BESOB’a nerede ve ne zaman ihtiyaç varsa hep orada olacağız” diye konuştu.

BESAK’DA EĞİTİMLER SÜRÜYOR

BESOB’un projelerinden ve deprem felaketinde yaptığı çalışmalardan da bahseden Bilgit, Bursa Esnaf Arama Kurtarma adı verilen bir arama kurtarma ekibi kurmanın arifesinde olduklarını söyledi. Arama kurtarma ekibinde olacak esnafların eğitimlerinin AFAD’da sürdüğünü dile getiren Fahrettin Bilgit, “Depremden sonra bölgede yaşayan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için elimizden geleni ilk andan itibaren yaptık. Geçen yıl şubat ayında yaşanan deprem bizlere çok büyük ders vermiştir umarım. Birinci önceliğimizin güvenli yapılar inşa etmek olduğunun artık idrakine varmışızdır diye düşünüyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GESOB Başkanı İsmet Özcan, depremin yaşandığı dönemde BESOB’un desteklerini yakından hissettiklerini söyledi. Özcan, hem ziyaretten hem de deprem dönemindeki desteklerinden ötürü BESOB üyesi esnafa teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda GESOB Başkanı Özcan, BESOB Başkanı Bilgit’e günün anısına hediye takdim etti. BESOB heyeti daha sonra GESOB’a bağlı Mesleki Eğitim Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.