BESOB yönetiminden kent haline çıkarma

Bursalı esnaf ve sanatkarın yerel ve ulusal düzeyde güçlü temsili için çalışmalar yürüten Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu, Türkiye’nin en büyük sebze ve meyve hallerinden birisi olan Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’ni ziyaret etti. Hal esnafının sorunları ve talepleri yerinde dinleyen BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, “Tıpkı göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar geçen sürede olduğu gibi, bugün de burada bizlere iletilen sorunları, çözüme kavuşturmak için hızla ve ivedilikle çalışacağız” dedi.BURSA (İGFA) - BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile beraberindeki BESOB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’ni ziyaret etti. Günün ilk saatlerinde Hikmet Şahin Kent Hali’nde olan BESOB Başkanı Bilgit ile beraberindeki yöneticiler, hal esnafının sorunları ve taleplerini yerinde dinledi.

“Esnafımızın sesinin gür çıkması için çalışıyoruz”

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Bilgit, seçimin akabinde BESOB’a üye esnaf ve sanatkar ziyaretleriyle, esnafın nabzını tuttuklarını söyledi. Bilgit, “Göreve talip olduğumuz zaman da dile getirdiğimiz gibi esnafımızın, meslektaşlarımızın sesinin daha gür çıkması adına çalışıyoruz. Bu bağlamda bugün hal ve pazarcı esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Gün ağarırken yaptığımız ziyarette, kardeşlerimizin taleplerini ve önerilerini bizzat aldım ve çözümleri için ivedilikle çalışacağımızı dile getirdik” dedi.

“Benzin istasyonu sorununu ortadan kalkacak”

Küçük veya büyük fark etmeksizin kendilerine iletilen her soruna aynı özenle yaklaştıklarının altını çizen Fahrettin Bilgit, “Hal esnaflarımızın bize ilettikleri arasında öne çıkan talep, benzin istasyonu eksikliği oldu. Haklı bir talep. Benzin istasyonunun bulunmayışı, esnafımızı her seferinde yakıt alabilmek için beş kilometre kadar bir yol katetmeye itiyor. Sorunun giderilmesi adına, gerekli izinlerin alınması için her kademede çalışacağız. Esnafımız artık kendisini yalnız hissetmeyecek. Sorunu ister büyük olsun ister küçük olsun her koşulda ve durumda onların taleplerinin hızla çözümü için bu makamdayız. Görevimizi bu bilinçle yürüteceğiz” diye konuştu.

Bilgit: “Haklılığımızı kanıtladı”

BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hal ve pazarcı esnaf kardeşlerimize yaptığımız ziyaretlerde, esnafımızın sesini duyduk. Yanlarında olduğunuzu bilsinler istedik, taleplerini yüz yüze şekilde aldık. Esnafımız bu ziyaretlerde bizlere, ‘esnaf temsil edilemiyor’, ‘haklı taleplerimiz, sorunlarımız dile getirilmiyor’, ‘kendi içimizde birlik olarak hareket edemiyoruz, herkes kendini düşünüyor’ gibi şikayetlerde bulundu. Tüm bu şikayet ve serzenişler, BESOB olarak ‘yeniden birlik gibi hareket edeceğiz’ ilkemizin ne kadar haklı ve gerekli olduğunu bizlere kanıtladı. ‘Halde bir benzin istasyonumuz bile yok, çevre yoluna direk bağlantı olmadığı için her seferinde fazladan beş kilometre yol gidiyoruz’, ‘kayıtdışı ve kaçak çalışanlara göz yumulmasın’, ‘vergisini ödeyen dürüst esnafa ayrıcalık tanınsın’ gibi haklı talepleri var esnafımızın. Tüm bu talepleri aldık. Bunların yanı sıra bizlere, ‘büyük sermaye kuruluşlarının haksız rekabet yapmasını, zamanla tekelleşmesinin önüne geçilmesini sağlayacak yasal düzenlemeleri hazırlanmasına öncülük edin’ dediler. Hepsiyle ilgili çalışmalar için notlarımızı aldık. Bunlar için kendi çözüm önerilerimizi de “ortak akılla” hazırlayıp, yılmadan her kademede anlatacağız. Yılmak yok. Bursa esnafını asla yalnız bırakmayacağız.”