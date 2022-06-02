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Besicileri sevindiren karar... Destek süresi uzatıldı
EKONOMİ 02.06.2022, 10:01
Et ve Süt Kurumu tarafından yetiştiricilere verilen desteğin süresi uzatıldıANKARA (İGFA) - Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kararla birlikte Et ve Süt Kurumu tarafından yetiştiricilere verilen sığır başına 2 bin 500 TL'lik desteğin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.
Hatırlanacağı gibi destek, ilk olarak 2 Nisan'dan itibaren sadece Ramazan ayı için verilmişti.
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu süre 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.
Söz konusu karara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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