Besicileri sevindiren karar... Destek süresi uzatıldı

Et ve Süt Kurumu tarafından yetiştiricilere verilen desteğin süresi uzatıldıANKARA (İGFA) - Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararla birlikte Et ve Süt Kurumu tarafından yetiştiricilere verilen sığır başına 2 bin 500 TL'lik desteğin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Hatırlanacağı gibi destek, ilk olarak 2 Nisan'dan itibaren sadece Ramazan ayı için verilmişti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu süre 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

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