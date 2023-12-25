BESİAD birleştirici adımlarla yön veriyor

‘Sanayinin Birleştirici Gücü’ mottosuyla sektörel faaliyetlerine devam eden Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD), 2023 yılı değerlendirmesi ve gelecek yıl beklentileri için üyeleriyle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) 43. Bağlantı Elemanları, Tel ve Tel Ürünleri Meslek Komitesi ve BESİAD işbirliğiyle İstanbul Cemile Sultan Korusu Tesisleri’nde düzenlenen toplantı, BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, İSO 43. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Gökhan Ulaşan, Ekonomist ve Akademisyen Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ile komite ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda yaptığı konuşmasında, iş dünyası açısından 2023 yılının çok farklı iç ve dış etkenlerle mücadeleyle geçtiğinin altını çizen BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, “Tüm olumsuzluklara rağmen, özel sektörümüzün yine zorluklardan yılmadan sürdürdüğü üretim ve ihracat azmi sayesinde, Türkiye ekonomisi bu yılı yüzde 5 gibi dengeli bir büyüme performansı ile kapatacak. 2023 yılı ihracatımız ise 255 milyar doları aşacak. Ancak reel sektörün istihdama, yatırıma, üretime ve ihracata artan bir ivmeyle devam edebilmesi amacıyla ekonomi yönetiminden beklentilerimizi de BESİAD olarak sektörümüz adına takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki iş dünyasına verilecek her türlü destek Türkiye’nin geleceğine yatırımdır” diye konuştu.

Bağlantı elemanları sektörünün 1 milyar dolara yaklaşan ihracatını, kilogram başı değerini de Türkiye ortalamasının çok üzerinde olarak 4,1 dolar seviyesine yükseltmeyi başardığını kaydeden Başkan Topuk, üretim ve yatırımların artması için gereken destek ve düzenlemelere de dikkat çekti. Sanayi yatırımlarının ülke yüzölçümü içindeki payının Almanya'da yüzde 4, İtalya'da yüzde 2,8, OECD ortalamasının da yüzde 2,4 olduğunu, Türkiye’de ise bu oranın sadece binde 3’te kaldığını vurgulayan Sinan Topuk, “Sanayiciler olarak, dünyadaki rakiplerimizin 10’da 1’i kadar alanda faaliyet gösteriyor, buna rağmen küresel rekabette var olmayı başarabiliyoruz. Yeni yatırımların önünü açabilmek için ihtiyaç duyulan yeni sanayi alanları üretilmesi ihtiyacının mekânsal planlama yaklaşımı ile çözülmesini talep ediyoruz. Bu anlamda sanayicilerimize verilecek her destek, üyelerimizin önünü açacak her düzenleme Türkiye ekonomisine yüksek bir çarpan etkisi ile fayda olarak geri dönebilecek potansiyele sahiptir” açıklamasını yaptı.

BESİAD olarak mesleki eğitimden fuar ve B2B organizasyonlarına, dijital ve yeşil dönüşüm mentörlüğünden gelişim programlarına kadar birçok farklı alanda hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında da sektör temsilcilerine bilgiler veren Başkan Topuk, önümüzdeki süreçte ekonomi yönetiminden öncelikli beklentilerini de sıraladı.