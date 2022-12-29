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BESAŞ’la çiftçiye destek, sofralara lezzet

EKONOMİ 29.12.2022, 17:34
BESAŞ’la çiftçiye destek, sofralara lezzet

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, 2022 yılında da süt üreticisi için can simidi olurken, hem unlu mamuller hem de süt ürünlerini en sağlıklı ve ekonomik şartlarda Bursalılarla buluşturdu.BURSA (İGFA) –  Türkiye’ye örnek yatırımları Bursa’da hayata geçiren ve 2013 yılında hizmete açtığı Keles Süt Ürünleri Tesisi ile bölge çiftçisine can suyu olan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan çiftçinin ürününü değerlendirirken diğer taraftan da Bursalıları sağlıklı gıda ile buluşturmaya devam ediyor.

Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki kalkınma kooperatifleri ile birlikler vasıtasıyla 2022 yılı boyunca çiftçiden 4 milyon litreye yakın süt alan BESAŞ, buna karşılık 28 milyon TL’nin üzerinde ödeme yaptı.

Dağ bölgesi çiftçilerinden alınan sütler ‘yeni teknolojilerle geliştirilmiş tesiste, tamamen hijyenik koşullarda’ kaliteli ve sağlıklı pastörize günlük süt, klasik beyaz peynir, gurme kaşar, tost peyniri, dil peyniri, yoğurt, ayran, lor ve krema olarak Bursa sofralarındaki yerini aldı.

ÇİFTÇİYE SİYEZ DESTEĞİ

Ayrıca kırsal kalkınma projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere, genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüz buğdayının atası kabul edilen siyez buğdayı tohumu dağıtıldı. Dağ ilçelerinde ekimi yapılan 10 tona yakın siyez buğdayı, BESAŞ tarafından satın alındı. Kilogramı 8 TL’den alınan siyez buğdayı karşılığı çiftçilere ödemeleri gerçekleştirildi. BESAŞ, 2022 yılında 210 bine yakın siyez ekmeğini tüketici ile buluşturdu.

Bursa’da 1979 yılında kurulan ve 1982 yılında faaliyete geçen, Türkiye’nin üçüncü Bursa’nın ise en büyük ekmek fabrikası olma özelliğini taşıyan BESAŞ, unlu mamul üretiminde de hız kesmedi. Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin 250 metrekaresi kapalı, toplam 13 bin 500 metrekare alanda 5 adet tam otomatik tünel tipi tesiste 3 vardiya 24 saat hiç durmadan üretim yapan BESAŞ, 2022 yılında 85 milyon adedin üzerinde ekmeği Bursalılarla buluşturdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ’ın kurulduğu günden bu yana ‘Tek karımız sağlığınız’ sloganı ile üretime devam ettiğini hatırlatarak, kalite, ekonomi ve hijyenden taviz verilmediğini hatırlattı.

BESAŞ'ın kurulduğu zamanda sadece ekmek üreten bir firma olduğunu, bugün ise ‘gün geçtikçe artan ihtiyaçlar doğrultusunda’ 500’ün üzerinde satış noktasıyla üretilen ürünlerin yanında 150 çeşide yakın temel tüketim ve gıda maddelerinin satışını da gerçekleştiren bir kurum haline geldiğini söyledi. Başkan Aktaş, BESAŞ’ta hizmet kalitesini artırmak adına yatırımlara devam edeceklerinin mesajını verdi.

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