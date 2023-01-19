Bergama Belediyesi’nde 'toplu' sevinç

Bergama Belediyesi’nde memur maaşları sosyal denge sözleşmesi ardından işçi maaşları için Hizmet-İş Sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi süreci tamamlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde Belediye Şirketleri Bakırçay işçilerine yüzde 37, Beta işçilerine yüzde 39 ve kadrolu işçilere yüzde 40,69 oranında zam yapıldı. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Belediye imkanları ölçüsünde işçimizin, memurumuzun bütün çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tamamlanan Toplu İş Sözleşmesi süreci ile Kadrolu işçilerin en düşük maaşı 15 bin 282 lira10 kuruş olurken, Beta şirketi işçilerinin en düşük maaşı 13 bin 734 lira 40 kuruş ve Bakırçay şirketi işçilerinin en düşük maaşı 11 bin 792 lira 59 kuruş oldu.

Bergama Belediyesi Taş Bina’da düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Hakan Koştu, Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu, Aşkın Uyar, Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek ve işçi temsilcileri katıldı.

BAŞKAN KOŞTU; “LAYIKIYLA ÇALIŞAN İŞÇİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Törende konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Alın teri ile bu ücreti kazanan işçilerimize ve ailelerine hayırlı ve bereketli olsun. Emeklerinin karşılığını güle güle harcasınlar. Belediyemiz imkanları ölçüsünde zam oranını en yüksek seviyede belirmeye çalıştık. Sahada olan, yağmur çamur demeden Bergama’mızın çöpünü, parkını temizleyen hizmet üreten işçimizin alın terlerini yerde bırakmamak için elimizden geleni yaptık. Layıkıyla çalışan işçimizin, alın teri ile kazananın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.