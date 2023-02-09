Bera Holding'ten depremzedelere çok yönlü destek

Konya'da faaliyet gösteren Bera Holding ve bağlı şirketler, AFAD ile koordinasyon içerisinde deprem bölgesine yardım malzemelerini ulaştırmaya çalışıyor.KONYA (İGFA) - Hatay ili öncelikli olmak üzere deprem bölgesi ihtiyaçları gözetilerek ilk etapta 3 tır su ve 2 tır hazır gıda ve makarnadan oluşan yardım araçlarımız depremin 24’ncü saatinde Hatay merkeze ulaştıran şirket, bugün ilave iki tır su daha deprem bölgesine sevk ediyor.

Holding çalışanları ve şirketlerimiz tarafından 4 gün içerisinde 1 milyon TL’nin üzerinde nakdi yardım toplanırken, tuturanın devletimizin yönlendirmesine uygun olarak afetzedelerin hesabına aktarılacağı bildirildi.

Öte yandan şirket grubundan Komyapı tarafından bir adet mobil vinç, bir adet kepçe ve bir adet konteynırdan oluşan tır Gaziantep Nurdağı İlçesine TOKİ koordinasyona çerçevesinde sevk edileceği, Konya İl Kriz Merkezi’nin acil olarak talep etmiş olduğu 700 adet 12 kg. mutfaktüpünden oluşan bir tırın da Hatay’a yola çıkarılacağı öğrenildi.

Bera Otel Konya olarak 50 odasını depremzedelerin kullanımına tahsis ederken, İl AFAD Müdürlüğü’nün yönlendirmesiyle depremzedelerin burada konaklamaya başladığı öğrenildi.

Şirket kendi üretimleri olan bin 850 adet polar battaniyeyi de ilk etapta acil bölgeye sevk etti.