Son Dakika
Benzine zam yolda!
EKONOMİ 21.05.2023, 16:50
Sektör kaynaklarından akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorin gruplarında fiyat değişikliği beklentisi haberi geldi.İSTANBUL (İGFA) - Geçen hafta motorine gelen 76 kuruşluk artışın ardından benzinde de 23 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş fiyat artışı olacağı öne sürüldü.
Motorin grubu için ise fiyat değişikliği haberi geldi.
İddia edilen zam pompaya yansıması halinde benzin fiyatının ortalama litre fiyatı İstanbul'da 20,58 TL, Ankara'da 20,94 TL, İzmir'de ise 20,93 TL olması bekleniyor.
Şu anda benzinin ortalama litre fiyatı 19,81 TL, motorin 19,34 TL, LPG (Otogaz) ise 10,50 TL.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|32
|71
|3. Beşiktaş
|33
|71
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|33
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Antalyaspor
|32
|37
|13. Ankaragücü
|33
|39
|14. Sivasspor
|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leeds United
|37
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|35
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|34
|71
|4. Real Sociedad
|35
|65
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|35
|48
|9. Osasuna
|35
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|35
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Almeria
|35
|39
|14. Celta Vigo
|35
|39
|15. Cadiz
|35
|38
|16. Valencia
|34
|37
|17. Getafe
|35
|35
|18. Real Valladolid
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
|20. Elche
|35
|20
Röportaj & Söyleşi Tümü