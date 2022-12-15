Benzine zam geliyor!

Brenf petroldeki fiyat değişimleri dolayısıyla benzin fiyatlarına 15 Aralık Perşembe'yi 16 Aralık Cuma'ya bağlayan gece yarısından itibaren 1,07 TL oranında zam gelmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA)- Akaryakıt ürünlerinden benzin grubunda geçen hafta 2 lirayı aşkın yaşanan indirimler sonrasında benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1,07 lira zam geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılırken, şu an için benzinin litresi ise ortalama 17,42 lira.