Benzine indirim geliyor

Akaryakıt ürünlerinden benzine 14 Şubat'ta gelen 1,11 liralık zamdan 8 gün sonra indirim haberi geldi.ANKARA (İGFA) - Akaryakıt ürünlerinden benzin grubuna 22 Şubat Çarşamba gününü 23 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu indirim pompaya yansıyacak.

Şu anda ortalama olarak benzinin litre fiyatı 21 lira civarında.