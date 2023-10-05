Benzine indirim geldi!

5 Ekim Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzine indirim gelirken, petrol fiyatları da talep endişeleriyle dün yüzde 5 oranında düştü.İSTANBUL (İGFA) - Benzine bugünden geçerli olmak üzere litre başına 2,11 kuruş indirim geldi.

Motorinde ise fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

Akaryakıt istasyonlarındaortalama litre fiyatları benzinde 35,02 TL, motorin 40,52 TL, LPG'nin ise 16,29 TL oldu.