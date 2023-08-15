Benzine gece yarısı zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında artış devam ediyor. Benzin bu gece itibariyle 1,55 lira zamlanacak.

İSTANBUL (İGFA) – Edinilen bilgiye göre, benzine bu gece yarısı itibari ile 1 lira 55 kuruş zam geliyor.

Yapılacak bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 37,71 liraya, Ankara'da 38,23 liraya, İzmir'de 38,34 liraya yükselecek.