Benzine dev zam geliyor!

Akaryakıt ürünlerinden benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1,26 lira zam geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, fiyat değişikliği, 24 Ocak'ı 25 Ocak Çarşamba gününe bağlayan gece yarısı itibarıyla yapılacak.



Pompa fiyatlarına yansıyacak artışın rakamı 1,26 lira olası bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi benzin fiyatlarına en son 17 Ocak 2023 tarihinde 67 kuruş olarak zam yapılmıştı.

Motorin ve LPG'de şu an için herhangi bir fiyat artışı beklenmezken benzinin litresi ortalama 20,41 liradan satılıyor.