Benzine de indirim geldi! İkinci indirim yolda mı?
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi. Gözler motorinde ikinci indirime çevrildi.İSTANBUL (İGFA) - Bir yandan Ortadoğu'da yaşanan savaş ve sıcak gelişmeler, diğer yandan peşpeşe gelen akaryakıt zamlarının ardından önce motorine, ardından bugün itibariyle geçerli olmak üzere benzine indirim geldi.
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş indirim geldi. Gözler motorine gelecek yeni bir indirim haberlerine çevrildi. Motorine haftasonuna kadar ikinci indirimin gelmesi bekleniyor.
İSTANBUL- AVRUPA
BENZİN: 34.45 TL/LT
MOTORİN: 38.06 TL/LT
LPG: 18.60 TL/LT
İSTANBUL- ANADOLU
BENZİN: 34.40 TL/LT
MOTORİN: 38.00 TL/LT
LPG: 18.13 TL/LT
ANKARA
BENZİN: 35.09 TL/LT
MOTORİN: 38.64 TL/LT
LPG: 18.50 TL/LT
İZMİR
BENZİN: 35.20 TL/LT
MOTORİN: 38.83 TL/LT
LPG: 18.20 TL/LT
BURSA
BENZİN: 35.13 TL/LT
MOTORİN: 38.71 TL/LT
LPG: 18.18 TL/LT
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|30
|2. Galatasaray
|10
|28
|3. A.Demirspor
|10
|20
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|14
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|12
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|10
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|2
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|24
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|20
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|20
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|14
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|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
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|10
|12
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|10
|12
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|10
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|7
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|6
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|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
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|24
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|4
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|10
|1
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|10
|25
|4. Barcelona
|11
|24
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|11
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|17
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|6
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