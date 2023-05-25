Benzine bir zam daha geliyor!

Akaryakıt ürünlerinden benzin grubuna hafta başında gelen zam ardından haftanın son iş gününde yeni bir zam daha gelmesi bekleniyor. 75 kuruş olarak beklenen zammın pompaya yansıyacağı belirtildi.İSTANBUL (İGFA) - Dolar kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Hafta başında benzine gelen zam sonrasında haftanın son gününde de benzine yine zam geliyor!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 25 Mayıs Perşembe'yi 26 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Şu anda benzinin ortalama litre fiyatı 20.93 TL, motorinin ortalama litre fiyatı 19.77 TL, LPG (Otogaz) ise ortalama litre fiyatı 10.54 TL.