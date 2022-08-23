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Benzine bir zam daha geldi
EKONOMİ 23.08.2022, 07:41
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Dün gece itibariyle benzine 81 kuruş zam geldi.
ANKARA (İGFA) - Petrol fiyatları ve dolar kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarında zam ya da yansımaya devam ediyor.
Perşembe gecesi motorin ve benzine gelen indirimin ardından Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmişti.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 81 kuruş arttı. Motorin de ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
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