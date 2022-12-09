Benzine bir indirim daha geliyor... Akaryakıt fiyatları 9 ay öncesine döndü

Akaryakıt fiyatları için indirimler devam ediyor. Dün akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatınd ayapılan 2,15 liralık indirim sonrasında 9 Aralık'ı 10 Aralık Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş daha indirim geliyor.İSTANBUL (İGFA) -Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre Cumartesi gününden itibaren benzin grubuna 75 Kuruş daha indirim geliyor.

Son 2 haftada 7 kez değişen akaryakıt pompa fiyatları için bir indirim daha bekleniyor.

Dün benzin fiyatı için 2,15 TL, motorin fiyatları için ise 1,88 TL indirim gerçekleşmişti.

Yapılan indirim sonrası akaryakıt litre fiyatları 9 ay önceki rakamlara geri döndü.

Şimdi ise benzin fiyatları için 10 Aralık 2022 itibarıyla geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim daha bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılırken, motorinin litre fiyatı ise 21,10 liradan satılıyor.