Benzine 96 kuruş zam geliyor

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşın etkileri brent petrol fiyatlarına direk yansıyor. Benzin grubunda 96 Kuruş zam bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Ukrayna ile Rusya savaşıyla birlikte brent petrol fiyatları dalgalanma seyrini sürdürüyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bir yandan indirim haberleri gelirken, diğer yandan gelen zamlar nedeniyle piyasalar da tedirgin oluyor.

6 Temmuz Çarşamba gününden itibaren (bu gece) benzin grubunda 96 Kuruş zam bekleniyor.

Motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor. LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.