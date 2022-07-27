Akaryakıtta dün motorine gelen 92 kuruş indirimin ardından bugün de benzine 50 kuruş indirim geldi. Son fiyatlara göre benzin 22,23 liraya düştü.İSTANBUL (İGFA) - Brent petrol fiyatları ve dolar kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, indirimler de peş peşe gelmeye başladı. Dün motorine gelen 92 kuruş indirimin ardından bugün de benzine 50 kuruş indirim geldi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litresi 22 lira 23 kuruş, Ankara ve İzmir'de 22 lira 38 kuruş oldu.