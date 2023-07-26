Benzinden sonra LPG'ye de zam geldi

Benzine 25 Temmuz Salı günü itibariyle 2 TL daha zam gelmişti. Bugün de LPG'ye zam geldi.İSTANBUL (İGFA) - Benzine dün gelen benzin zammının ardından otogaza (LPG) da bu gece zam geldi!

26 Temmuz Çarşamba günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatlarında benzinin ortalama litre fiyatı 36,58, motorin 34,38 TL, LPG ise 14,53 TL oldu.