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Benzin ve motorine indirim geliyor!
EKONOMİ 19.12.2022, 09:51
Akaryakıtta üst üste gelen zamlardan şikayetçi olan sürücülere, bu kez sevindirici haber geldi. 20 Aralık Salı günü itibariyle akaryakıt grubundan benzine 61 kuruş, motorine ise 77 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorine ayrı ayrı indirim geliyor.
19 Aralık Pazartesi'yi 20 Aralık Salı'ya bağlayan gece yarısıdnan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde ise 77 kuruşluk indirim bekleniyor.
Şu anda motorinin ortalama litre fiyatı 22,75 liradan, benzinin litresi ise ortalama 18,51 TL'den satılıyor.
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