Benzin sırayı motorine verdi!

Akaryakıt ürünlerinden benzine gelen zam ardından motorinin litre fiyatına da bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam gelmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 17 Ocak Salı'yı 18 Ocak Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,05 kuruş artış yapılması bekleniyor.

Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,12 TL’ye, Ankara’da 23,34 TL’ye, İzmir’de 23,46 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,36 TL, Ankara’da 20,62 TL, İzmir’de 20,57 TL seviyesinde bulunuyor.