Belediyenin ektiği buğdaylar ekmeğe dönüşüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleri doğrultusunda Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen fabrikada halk ekmek üretimi için geri sayım devam ediyor. 35 farklı büfede satışa sunulacak olan halk ekmek çok yakında vatandaşların hizmetinde olacak.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yeni bir hizmeti daha kente kazandırıyor. Halk ekmek üretim fabrikası ve dağıtım hizmet ağıyla vatandaşlara yeni bir alternatif oluşturan Büyükşehir Belediyesi hijyenik ve modern şartlarda üretimin yapılacağı fabrikada üretilecek ekmekler şehir merkezinde belirlenen 35 farklı büfede satışa sunulacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü ise 350 dekar alanda Sosyal Belediyecilik kapsamında Halk Ekmek fabrikasında kullanılacak ekmeklik buğday üretimi yapacak.

Buğday ekiminin yapıldığı Belediyeye ait alanda yetişecek ekmeklik buğdaylar hayata geçirilecek olan Halk Ekmek Fabrikasında ekmeğe dönüşerek vatandaşların sofralarına gelecek.

Geçtiğimiz yıl aynı alanda ekim yapan ve hasat döneminde büyük bir verim elde eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hasadı yapılan buğdayları sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımını gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale Fidanlığında 350 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen ekmeklik buğday tohumları Haziran - Temmuz aylarında hasat edilerek önce un haline getirilecek ardından Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında ekmeğe dönüştürülerek sofraları süsleyecek.