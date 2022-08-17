Belediye hibe etti, çiçek açtı; Ayçiçek yağları ucuzlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Korkuteli ilçesine bağlı Çaykenarı Mahallesi’ne hibe ettiği yağlık ayçiçeği tohumları, büyüdü yüzünü güneşe çevirdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı geçtiğimiz Nisan ayında Korkuteli ilçesine bağlı Çaykenarı Mahallesi’ndeki çiftçilere 100 dekar alana ekimi yapılmak üzere yağlık ayçiçeği tohumu desteği sağladı. Yüksek yağ oranı ve verime sahip, toprak seçiciliği olmayan, kuraklığa dayanıklı ayçiçeği üretiminin Korkuteli’nde yaygınlaştırılması amacıyla verilen tohumlar boy vererek çiçek açtı.

Eylül'de Hasat Edilecek

Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri ekimi gerçekleştirilen alanda inceleme yaparak ayçiçeği fidelerinin gelişimini kontrol etti. Ayçiçekleri Eylül ayında hasat edilecek. Hasat sonrası tarlada kalan ayçiçeği anızları toprakla karıştırılarak organik gübre olarak işlev görecek.

Hayvan Küspesi Yapılacak

Ayçiçeğinden yağ üretilmesi esnasında çıkan ayçiçeği artıkları da hayvan küspesi olarak değerlendirilerek hayvancılıkla uğraşan çiftçilere verilecek. Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Hatice Parlak ürünlerin verimli olduğunu belirterek ”Nisan ayında vermiş olduğumuz ayçiçeği hibesinden yararlanan çiftçilerimiz oldukça memnun. Alanda inceleme yaptık. Dekarda 200 kilogram kadar verim alabilecekler” dedi.

Muhtardan Başkana Teşekkür

Çaykenarı Mahalle Muhtarı Soner Akkanat “Büyükşehir Belediyemiz ayçiçek ekimi için öneride bulunarak bizlere tohum verdi. 100 dekarlık alana bu tohumları ekerek hem ürün çeşitliğini artırmak hem de farklı üretimlere önyargı ile yaklaşan çiftçilerimize örnek olmak için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlk Kez Ektim

Çaykenarı Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Miray Akkanat ise “İlk kez ayçiçeği ektim. Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tohumların gelişimi çok iyi. Ziraat Mühendisi arkadaşlar ile fikir alışverişinde bulunarak daha iyi verimin sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek’e bu desteklerinden çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.