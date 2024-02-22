Belediye Başkan adaylarına proje çağrısı

Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan 'Önce Ekonomi' programının bu haftaki konuğu Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran oldu.Duygu TAŞKIRAN /Musa YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Gülay Soydan Pehlevan'ın moderatörlüğünde yayınlanan 'Önce Ekonomi' programının bu haftaki konuğu Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran oldu. Duran, ekonomide 2024 yılı öngörülerinde bulunarak, Belediye Başkan adaylarına da proje çağrısı yaptı.

Bursa Afyonkarahisar Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (AFSİAD) yola çıkış amacının merkezinde sanayi ve ticaret olduğunu söyleyen Duran, "Bursa, Türkiye'de ekonomiye, sanayiye ve ticarete değer katan çok kıymetli bir şehir. Bizler de bu şehirde yaşayan insanlar olarak buradaki başarayı Afyonkarahisar ile ticaret anlamında birleştirmeyi istedik. Önemli bir misyon üstlendik." dedi.

'BURSA'NIN YAKIN ŞEHİRLER İLE İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMESİ GEREKİYOR'

Genele bakıldığında dünyada güçlü bir rekabetin var olduğundan bahseden Başkan Duran, "Rekabet ülkeler arasında değil, şehirler arasında oluyor. Dolayısıyla Bursa'nın da ekonomisiyle, turizmiyle ve sahip olduğu bu köklü tarihi ile dünyadaki rekabette yerini alması gerekiyor. Rekabette yer alabilmek için de kendine yakın şehirlerle iş birliğini geliştirmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar'ın üreten bir şehir olduğunu belirten İlker Duran, bu noktaların Bursa'nın tecrübeleri ile birleştirildiğinde çok verimli bir iş birliğinin de ortaya çıkabileceğini söyledi.