Belediye arazilerinde buğdaylar yetişiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, atıl arazilerin ekilerek tarıma kazandırılması projesi kapsamında, Korkuteli Kızılaliler Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait yaklaşık 60 dekar alanda buğday ekimi gerçekleştirdi. Hasat edilen buğdayların 19 ilçedeki çiftçilere tohumluk olarak hibesi yapılacak. Hasattan elde edilen samanlar da yine hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara hibe edilecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ekip büyüttüğü buğdaylar üreticiyle buluşturulmak üzere hasat ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Korkuteli Kızılaliler Mahallesi’nde belediyeye ait atıl durumda bulunan araziye yöreye uygun üç farklı çeşit buğday ekimi gerçekleştirildi. Buğdaylar ekim sürecinden hasat zamanına kadar Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ziraat mühendisleri tarafından kontrol edildi. Boy veren başaklar zamanı gelince hasat edildi.

YÖREYE UYGUN BUĞDAYLAR EKİLDİ

Hasadı yerinde izleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, “Belediyemiz arazisine yöreye adaptasyon sağlayan buğday çeşitlerimizi ekmiştik. Ekiminden hasadına kadar olan süreçte gelip kontrollerini gerçekleştirdik. Hasadını yaptığımız buğdayları 19 ilçemizde çiftçiliklerimize tohum olarak hibe edeceğiz. Çiftçilerimiz bu tohumları arazilerinde ekecek. Elde edilen samanlar da yine hayvancılık işe uğraşan vatandaşlarımıza hibe edilecek” diye konuştu.

ATIL ALAN TARIMA KAZANDIRILDI

Korkuteli Kızılaliler Mahalle Muhtarı Mustafa Kula da “Antalya Büyükşehir Belediyemize ait atıl araziyi tarıma kazandırdığımız için mutluyuz. Buradan elde edilen tohumlar yine çiftçi kardeşlerimize hibe edilecek” dedi.