Belediye 2022'de Çankırı için çalıştı

Çankırı'da ata tohumlarını toplayarak serada üretime geçen Belediye, 2022 yılında atıl durumdaki arazilerde buğday ve ayçiçek yetiştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince hasat edilen ürünler, 20 bin kg una ve 1500 litre bitkisel yağa dönüştürülerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü son bir yıllık çalışma raporunu açıkladı. 12 ay süresince sıkı bir çalışma gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin öne çıkan faaliyetleri arasında Çankırı’da Belediye tarafından ilk defa gerçekleştirilen tarımsal üretim faaliyetleri yer aldı. Ata tohumlarını toplayarak serada üretime geçen Belediye, 2022 yılında atıl durumdaki arazilerde buğday ve ayçiçek yetiştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince hasat edilen ürünler, 20 bin kg una ve 1500 litre bitkisel yağa dönüştürülerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2022 yılında şehrin park, bahçe, refüj ve yeşil alanlarında yürütülen çalışmalarda 211 bin 712 adet mevsimlik çiçek ve bitki dikimi gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında; 117 bin adet mevsimlik çiçek, 93 bin adet çalı formu bitki ve 1712 adet ağaç dikildi. Şehir merkezindeki park ve bahçelere 22 bin metrekare hazır rulo çim uygulaması yapılarak 31 bin metrekare çim tohumu ekildi. Merkezde bulunan tüm parklarda sinek ile mücadele için toplam 200 litre ilaç kullanılırken yeşil alanlarda verimi arttırmak için 53 ton gübre kullanıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye hizmetlerinde kullanılan tüm bahçe makinelerinin, jeneratörlerin, ilaçlama makinelerinin tamir, bakım ve onarım hizmetlerini üstlendi. Şehir dışına tamire gönderilen araç ve iş makineleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde tamir edilerek iş ve zaman kaybı önlendi, tasarruf sağlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan birçok projenin de yapımını üstlendi. Aquapark çalışmalarına başlayan ekipler, çalışmanın %50’sini tamamlandı. Aquapark, yüzme havuzları ve sosyal tesisin kazandırılacağı alanın 2023 yaz dönemine yetiştirileceği bildirildi.

Alparslan Türkeş Parkı ve Yaşam Kompleksi çalışmalarına başlayan ekipler, alanın taş duvarlarını tamamlayarak kır lokantası, yürüyüş yolları ve piknik alanlarının imalatına geçti.

Kesintisiz biz ulaşım sağlayan Kucaklama Taşı Alt Geçit Projesi kapsamında ise peyzaj çalışmaları tamamlandı. Alana sanat yapıları yerleştiriliyor.

İstiklal Yolu Parkı Aile Çay Bahçesi yapılarak Çankırı halkına kazandırıldı. Çankırı Belediyesinin ikinci yaptığı tesis, yaz dönemi sonunda en çok tercih edilen mekânlardan oldu.

Yeni mezarlık alanında hafriyat çalışmalarının ardından aile mezarları yapımına başlandı. Mezarlık alanlarının proje tamamlandıktan sonra satışa çıkacağı bildirildi.

Ekipler, Tarihi Çan Saati altında bulunan Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi ile Büyük Cami Meydan ve Yer Altı Otopark yapımına da başladı.

Kabir ziyaretlerinin kolay ve ulaşılabilir olması için Sarıbaba Mezarlığında ara yol bağlantıları iyileştirildi ve yeni yol bağlantıları yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda bulunan göletin yıpranan alt tabanı yenilendi. Tamiratlardan sonra gölet alanına su verildi.

Karaköprü bölgesinde bahçe sulamalarında artan su ihtiyacı sebebi ile iki kuyu aktif edilerek 15 metrelik sulama arkları ile yaz boyunca bölgenin su ihtiyacı karşılandı.