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BEBKA yeni dönemi planladı, hedefleri görüştü

EKONOMİ 01.02.2023, 15:21
BEBKA yeni dönemi planladı, hedefleri görüştü

BEBKA Ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bursa’da gerçekleştirildi. Toplantıda 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı, BEBKA’nın 2023 yılı bütçesi ve Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı konuları ele alındı.BURSA (İGFA) -  Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Başkanlığında, Bursa Valisi Yakup Canbolat ev sahipliğinde, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla düzenlendi.

BEBKA’nın 2024-2028 yılları için katılımcı bir esasla hazırladığı Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı, Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görüşe sunuldu.

Yaklaşık bir senedir hazırlık çalışmaları süren bölge planında onay ve kurum görüşleri süreci başladı. Üç ilde gerçekleştirilen geniş katılımlı çalıştaylar, paydaş anketleri ve bölgedeki tüm ilçelerde gerçekleştirilen saha ziyaretleri tamamlanarak bölgenin vizyonu, stratejik öncelikleri ve hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için planlanan program ve proje önerileri belirlendi. Yapılan analizler doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerine sunulan taslak bölge planı onaylanarak kurum görüşlerine sunulmak üzere paydaşlara iletilecek.

BEBKA’NIN 2023 BÜTÇESİ HAZIR

Yönetim Kurulu toplantısında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın 2023 yılına yönelik hazırlanan bütçesi de görüşüldü.

Toplantıda, 2022 yılında hayata geçirdiği ve girişimcilik ekosistemini harekete geçirmeyi planladığı Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı süreci de diğer önemli gündem başlığı oldu.

BEBKA’nın 100 milyon TL’yi aşan desteğiyle hareketlenen girişimcilik ekosistemine yönelik 23 başvuruyla büyüklüğü 11 milyar TL’yi bulan girişim sermayesi yatırım fonlarından 548 milyon TL fon talebi toplandı.

Süreçle ilgili Yönetim Kurulu üyeleri bilgilendirildi.

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