BEBKA İl Çalıştayları'ndan ilkini Bursa'da tamamladı

BEBKA, 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı çalıştaylarının ilk aşamasını Bursa ile tamamladı. Çalıştaylardan elde edilen veri ve öneriler kapsamında 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı şekillendirilecek.BURSA (İGFA) -Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2024-2028 TR41 Bölge Planı çalıştaylarının ilk aşamasını Bursa ayağıyla tamamladı.

TR41 Bölgesi’nden kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, iş dünyasının temsilcileri, yerel yöneticileri ve STK yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştaylarla bölgenin kalkınma yol haritası belirlendi.

BEBKA’nın 2010 yılında çalışmalarına başladığını ve üçüncü 5 yıllık bölge planı çalışmalarının hazırlandığını belirten Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, “Genç bir kaymakam olduğum dönemde yaşadıklarımla planlamanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Bugün yapılan toplantı planlama açısından çok önemli. BEBKA kuruluşundan bu yana üniversitelere, OSB’lere, belediyelere destekler veriyor. Eğitimler düzenliyor, projelere verdiği destekle sadece kamu için değil, özel sektör için de çok önemli işlere imza atıyor. Bu işler planlamayla oluyor. Sadece ekonomik anlamda bu planlar yapılmıyor. Bölgenin tarımsal, çevresel anlamındaki destekler içinde bu planlar ortaya çıkarılıyor. Kaynaklarımızı çok iyi kullanmamız gerekiyor. TR41 Bölgesi olarak diğer bölgelere, ajanslara da örnek olmalı. BEBKA, TR41 Bölgesi için çok önemli katkılar sunuyor. Bölge planı çalışması da bunlardan biri” diye konuştu.

‘SIRADA İLÇE ZİYARETLERİ VAR’

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda BEBKA olarak çalışmalarının sürdüğünü belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak da “2023 planının sonuna geldik. 2024-2028 döneminde TR41 Bölgesi’nde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) yapılacak çalışmalar, yatırımlar, bölgenin güçlü-zayıf yönleri analiz edildi. 2024-2028 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı, çalıştayların yanı sıra belediyeler, kaymakamlıklar, il müdürlükleri, üniversiteler ve iş dünyası kuruluşlarından, STK’lardan alınan veriler bir araya getirilerek hazırlanacak. Sonrasında ilçe ziyaretleri yapılacak. Bu ziyaretler neticesinde de Bölge Planı’na nihai şekli verilecek ve ikinci il çalıştaylarında paydaşlarımıza sunulacak. Bu planın, bölgede hayata geçirilecek yatırımlar ve girişimcilik odaklı çalışmaların artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Bu yönde yatırımların, teşviklerin nasıl olması gerektiği konusunda plan dâhilinde proje ve program önerileri sunulacak” dedi.