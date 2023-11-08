BEBKA, girişimcileri yatırımcılarla buluşturdu

BEBKA ile BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin girişimcilerin önünü açmak için başlattığı SeedUP İnovatif Girişimcilik Programının 4’üncüsüne imza atıldı. BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, gelecek vadeden yatırımlara desteklerin artarak süreceğini dile getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) bünyesindeki Bursa Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) iş birliğinde yürütülen 2023 SeedUP İnovatif Girişimcilik Programını başarıyla tamamlayan girişimciler, yatırımcılara projelerini anlattı.



‘Fikirden Ürüne, Üründen Yatırıma’ parolasıyla başlatılan SeedUP İnovatif Girişimcilik Programını başarıyla tamamlayan ve Demoday etkinliğine katılım sağlayan 7 girişimci, projelerini yatırımcılarla paylaşma imkânı buldu.

Bursa TTO Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu’nun programın detaylarını anlattığı etkinlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emre Yıldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı İlker Özgüven, Kültepe Yatırım AŞ Temsilcisi İbrahim Ulukaya, Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı Temsilcisi Sadık Köseoğlu, Boğaziçi Ventures Temsilcisi Gizem Sezer, Eksim Ventures Temsilcisi Serdar Bahadır, Vefa Group Temsilcisi Tolga Erkmen, Epochsystem Yazılım Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Temsilcisi Seçkin Yılmaz, Ventures & Mentors League Temsilcisi Ufuk Batum ve GF Startups & Erdem Kaya Patent Temsilcisi Engin Alemdar’dan oluşan jüri, katılımcılara yatırımları tanıttı. Her bir girişimci için yapılan soru cevap seanslarının tamamlanması ile Demoday programı tamamlandı.

BAYRAM: GİRİŞİMCİLERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

BEBKA Uzmanı Yasemin Hatipoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen programdaki konuşmasında girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, 2023’ün ilk 9 ayında Türkiye'de 219 girişimin yatırım aldığını ve bu sayının 2019’un aynı dönemine göre yüzde 78 artış gösterdiğini vurguladı. Bayram, “Girişimcilik kültürü ve ekosistemini güçlendirmek önemlidir. BEBKA olarak, öncü sektörlerde girişim sayısını artırmayı ve girişimlerin büyümesini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, inovatif iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere destek vermek için SeedUP İnovatif Girişimcilik Programını bölgedeki teknoloji transfer ofisleri ile birlikte tasarlayıp uyguluyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 3 SeedUP programı ile 76 kişiye eğitim ve mentorluk sağladık. 27 girişimci yatırımcılarla buluştu, 10 şirket kuruldu ve 46 kişi istihdam edildi. Bölgemizdeki girişimcilik ekosistemine destek vermek ve girişimcilere finansmana erişim sağlamak amacıyla Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı’nı ilan ettik. Bu programla yatırımların artırılmasını hedefliyoruz ve gelecek vadeden girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık ise, 9 ay süren SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı kapsamında, Nisan ayında 3 bilgilendirme toplantısı ile tanıtımları gerçekleştirildi ve başvurular alındığına dikkati çekerek, programın son ve en önemli aşaması olan girişimcilerin yatırımcılarla buluştuğu Demoday etkinliğimizin önemli sonuçları beraberinde getireceğine inandığını söyledi.