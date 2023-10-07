BEBKA'dan 'Türk Patent ve Marka Kurumu'na

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yer alan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreterliği görevini yürüten Prof. Dr. M. Zeki Durak atandı.ANKARA (İGFA) - 2020 yılından bu yana BEBKA Genel Sekreterliği görevini üstlenen Prof. Dr. M. Zeki Durak; girişim sermayesi fonu, kırsal kalkınma, sanayi ve genç istihdamı gibi önemli alanlara yönelik birçok başarılı projenin hayata geçmesini sağladı.

BEBKA’da yenilikçi bakış açısıyla çalışmalar yürüten Durak, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı görevini Cemil Başpınar’dan devralacak.