BEBKA'dan kooperatiflere e-ticaret desteği
BEBKA’nın, Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Programı kapsamında sağlayacağı e-ticaret ve e-ihracat eğitim ve mentorluk hizmeti ile kooperatiflerin büyümesine katkı sağlanacak. 3 ay boyunca destek sağlanacak programa son başvuru tarihi 20 Mayıs.BURSA (İGFA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), ‘Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Programı’nı ilan etti. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), ‘Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Programı’nı ilan etti.
Program ile üretici kooperatiflerine e-ticaret ve e-ihracat eğitimi ile mentorluk desteği sağlanacaktır. Üretici kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri ile birlikte e-ticaret ve e-ihracat yapar duruma gelmeleri ve karlarını arttırmaları hedefleniyor.
3 AY BOYUNCA DESTEK SAĞLANACAK
Bölgelerinde üretici kooperatiflerine önemli destekler sağladıklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, “Programımıza başvuru yapan kooperatifler öncelikle kapsamlı bir e-ticaret ve e-ihracat eğitimine katılacak. Akabinde 3 ay boyunca mentorluk desteği alacaklar. Programın sonucunda kooperatiflerimizin pazaryerlerinde e-ticaret ve e-ihracat yapar duruma gelmesi, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Kooperatif temsilcileri; eğitim kapsamında ürün yönetimi, markalaşma, sosyal medya yönetimi, pazaryerlerinde satış, ürün fotoğrafçılığı gibi konularda bilgi sahibi olacak. Eğitimlerin ardından kooperatiflerimize e-ticaret konusunda uzman kişiler tarafından mentorluk ve danışmanlık verilecek.” diye konuştu.
SON BAŞVURU TARİHİ 20 MAYIS
Dijital Çağda Güçlenen Kooperatifler Desteği kapsamında e-ticaret yapma potansiyeli olan ve e-ticarete yönelik ürünler üreten Bursa’da kurulu üretici kooperatifler, dernek ve birlikler programa başvuru yapabilecek.
Son başvuru tarihinin 20 Mayıs 2023 olduğu program için başvurular, ‘www.bebka.org.tr’ portalı üzerinden yapılabilecek.
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|O
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|35
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|35
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|35
|25
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|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
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|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|35
|66
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|35
|66
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|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
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|36
|53
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|51
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|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
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|36
|40
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|36
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|16. Nottingham Forest
|36
|34
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|36
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|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
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|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
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|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
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|34
|62
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|34
|57
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|34
|48
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|47
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|34
|35
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|34
|34
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|34
|31
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