BEBKA'dan İznikli kadınlara destek

Bursa’da BEBKA destekleriyle İznik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından ‘Mihraplı Kadın Eli El Ürünleri Teşhir ve Satış Noktası’ projesi hayata geçirilecek. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje ile kırsal alanda yapılan üretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve yöresel üretim çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), İznik Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’ne verdiği destekle ‘Mihraplı Kadın Eli El Ürünleri Teşhir ve Satış Noktası’ projesinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak. Proje sayesinde teşhir ve satış merkezi ile kooperatif kafe kurulacak ve kadın dernekleriyle işbirliği yapılarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacak.

DURAK: KADINLAR İÇİN ALTERNATİF GELİR KAYNAĞI

İznik ilçesinin büyük bir kısmının kültürel miras niteliğinde SİT alanlarından oluştuğunu belirten BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak, “Kültürel miras yönünden son derece zengin bir bölge olan İznik, üretimin çoğunlukla tarımsal ve yerel ürün alanına kaymasına sebep olmuştur. Ancak turizm sektöründe yaşanan bazı gelişmeler, yerel üretimin ticari olarak yeterince değerlendirilememesine neden olmaktadır. Bu durum, ilçenin sosyoekonomik gelişimini de etkilemektedir. Mihraplı Kadın Eli El Ürünleri Teşhir ve Satış Noktası Projesi, kırsal alanda yerel üretim faaliyetleri gerçekleştiren ve gerçekleştirmek isteyen kadınlara alternatif bir gelir kaynağı sunmayı hedeflemektedir. Proje sayesinde, kadınlar kendi yeteneklerini ve yerel değerleri ticari ürünlere dönüştürme imkânı bulacak ve böylelikle kırsal kalkınmaya katkı sağlanacaktır.” dedi.

BEBKA; proje kapsamında kurulacak teşhir ve satış noktasının düzenlenmesi için gerekli mutfak mobilya ve gereçleri için yapılacak harcamaların yaklaşık yüzde 80’ini karşılayacak. Mihraplı Kadın Eli El Ürünleri Teşhir ve Satış Noktası Projesi, Bursa ve kırsal alanlardaki üretim faaliyetlerini desteklemek, kadınların iktisadi hayata katılımını artırmak ve yerel kültürel değerleri ticari olarak değerlendirmek amacıyla önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Proje ile kırsal alanlardaki yerel üretimi harekete geçirerek yoksulluğun azaltılmasına ve kırsal göçün önlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.