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BEBKA'dan istihdama katkı

İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) desteklediği ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO)işbirliğinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Mekatronik Eğitimi için kayıtlar başladı

EKONOMİ 04.04.2024, 14:10
BEBKA'dan istihdama katkı

İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) desteklediği ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO)işbirliğinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Mekatronik Eğitimi için kayıtlar başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - BEBKA’nın istihdama katkısı sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten BEBKA’nın İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları kapsamında ESO’yla birlikte hayata geçirdiği “Mekatronik Eğitimi”nde kayıtlar başladı.

Mekatronik Uzmanlık Programıyla ilgili açıklama yapan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, BEBKA olarak sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sunmak adına birçok çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda bugüne kadar gerçekleştirilen eğitim ve programlar kapsamında 385’i Eskişehir olmak üzere bölgede toplam 705 gencin istihdam edilmesine katkı sağladıklarının altını çizen Bayram, “ESO iş birliğinde düzenleyeceğimiz Mekatronik Uzmanlık Programı ile 18-35 yaş arası seçilen 20 kursiyerimiz, temel ve mesleki yetkinlikler kazanacak, istihdam edilerek hayatlarında yeni sayfa açacak.  Tamamen ücretsiz olan bu eğitim programı 20 gün, 120 saat sürecek. Başvurular için son tarih ise 25 Nisan 2024. Eğitimle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler bilgilere BEBKA’nın www.bebka.org.tr ve ESO’nun www.eso.org.tr adreslerinden ulaşabilirler” dedi.

EĞİTİM SONUNDA SERTİFİKA VERİLECEK

BEBKA desteği, ESO ve FESTO TR iş birliğiyle Eskişehir sanayisinin mekanik ve elektronik sistemlerde bakım ve onarım alanındaki nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilmek için düzenlenecek eğitim sonucunda başarılı kursiyerlerin FESTO TR onaylı sertifika almaya hak kazanacağına dikkat çeken Sabri Bayram, şunları söyledi:

“Bölgede genç istihdamına yönelik olarak eğitim programlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. BEBKA olarak, 2022-2023 yılları Kalkınma Ajansları teması olan “Genç İstihdamı” kapsamında birçok eğitim programı düzenledik. 2024 yılında da bu eğitim programlarını sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından 2024 yılı teması olarak belirlenen “Kadın İstihdamı/Kadın Girişimciliği” konusunda da sanayi ve diğer sektörlerde ihtiyaç duyulan niteliklere göre eğitim ve istihdam programları düzenleyerek istihdama daha çok katkıda bulunacağız. BEBKA olarak ticaret sanayi odaları, mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri gibi kurumlarla ve buralardaki firma temsilcileriyle ihtiyaç duyulan iş gücünün tespit edilmesi için çalışmalarımızı yürüttük. Görüşme yapılan kuruluşlarla ihtiyaca uygun beceri kazandırma ve mesleki eğitim programlarını tasarladık ve hayata geçiriyoruz. Mekatronik Uzmanlık Programı sonrasında bölgeye nitelikli iş gücü kaynağı yaratırken gençlere ve kadınlara istihdam imkânı sağlamış olacağız.”

EN ÖNEMLİ İHTİYAÇ NİTELİKLİ İNSAN

Eskişehir sanayisinin en önemli ihtiyaçlarının başında nitelikli eleman konusunun geldiğini belirten ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş da “Kurulum aşamasında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi, kısa adıyla ESO-Akademi, Eskişehir sanayisinin nitelikli eleman sorunun çözümü için çalışıyor. Eskişehir sanayisinin talep ettiği niteliklerde ve kalifiyede insan kaynağı yetiştirmek ve endüstriye kazandırmak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Eskişehir Sanayi Odası’nın en büyük yatırımlarından biri olan ESO Akademi ile işsiz gençlerimizin istihdam edilebilirlikleri artırmak amacıyla birçok alanda mesleki eğitim faaliyeti yürütüyoruz. Hedefimiz kademeli olarak yıllık en az 2.000 kişiyi eğitmek ve eğittiğimiz gençlerin önemli bir kısmını firmalarımızda istihdam ettirmek. Genç istihdamına çok önem veriyoruz ve bu alanda BEBKA ile ortak çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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