BEBKA'dan girişimcilere 100 milyon lirayı aşan fon çağrısı

BEBKA, girişimcilik ekosistemine yönelik 100 milyon TL’yi aşan destek için düğmeye bastı. Destek programı kapsamında bölgede ya da bölge dışında kurulacak veya kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonlarına destek verilerek girişim şirketleri ve KOBİ’lere yatırım yapılacak.BURSA (İGFA) - Yerli ve yabancı fonları bölgeye çekmek için düğmeye basan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 100 milyon lirayı aşan fon çağrısı başlattı.

BEBKA, girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirdiği Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ve Kaynak Çağrısı tanıtım toplantısını Bursa’daki hizmet binasında hibrit (fiziki ve çevrim içi) toplantıyla gerçekleştirdi.

Toplantıya Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ile beraberindeki heyet, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, ilgili kuruluşlardan yetkililer, girişimciler ve fon firmalarının temsilcileri katıldı.

Girişimcilik ekosistemine çok önem verdiklerini vurgulayan Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, finansman ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli mekanizmaları devreye aldıklarını belirterek, "Bu finansman imkânlarına erişimi artırmak için de ilan ettiğimiz girişim sermayesi fonunu uygulamaya almış olacağız. Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i kapsayan TR41 Bölgesi, girişimcilik için son derece güçlü bir bölge. Yeniliklere, teknolojiye açık bir bölge olduğu için girişim sermayesi fonu uygulamamızın hem KOBİ’ler bakımından hem de teknoloji tabanlı şirketler bakımından oldukça değerli sonuçlar üreteceğini düşünüyoruz. Burada kamu eliyle oluşturulan kıvılcım, yarın büyük bir yangına dönüşecektir” dedi.

‘NİTELİKLİ YATIRIMCILARLA BULUŞTURACAĞIZ’

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen yeni mali destek programını ilan etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak ise, ilan edilen kaynak çağrısı ile nitelikli yatırımcılardan taahhütler toplanacak ve mali destek programımız için ayırdığımız 100 milyon TL’lik bütçeye ekleneceğini söyledi.

Programda BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş, Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı ve Kaynak Çağrısı’nın detaylarıyla ilgili sunum yaptı.

Toplantının ikinci bölümünde merak edilen sorular yanıtlandı. Toplantı, BEBKA’nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı ve ilgili video toplantıya katılamayanlar için BEBKA Youtube hesabına eklendi.