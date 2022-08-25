BEBKA'dan 'fon' dopingi

BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, 100 milyon TL’yi aşan girişim sermayesi yatırım fonlarına yönelik fon çağrısının yanı sıra istihdam garantili kurslarla kalkınma sürecinin hızlanacağını söyledi.BURSA (İGFA) - 100 milyon TL’yi aşan Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı’nın ardından girişimciliğin finansmanı konusuna odaklanan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) yeni destek hamleleri, Eskişehir Ticaret Odası’nda kamuoyuyla paylaşıldı.

Basın İlan Kurumu Eskişehir İl Müdürü Arda Aşkın’ın da katıldığı basın toplantısında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen yeni mali destek programı nedeniyle çok heyecanlı olduklarını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “100 milyon TL’yi aşan bölgesel girişim sermayesi mali destek programı ve kaynak çağrısı ile bölgemizde hızlı büyüme ve katma değer yaratma potansiyeli olan girişimlere yatırım yapan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına ortak olarak destek sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

KIRSAL KALKINMADA EN BÜYÜK PAY ESKİŞEHİR’E

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajanslarının 2022-2023 temasının ‘genç istihdamı’ olarak belirlendiğini de vurgulayan M. Zeki Durak, “Eskişehir’de, MEGEM ve Eskişehir OSB ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları’ ile birçok genç arkadaşımızı meslek sahibi yaparken, iş dünyasının da nitelikli eleman ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.

Bunun dışında, 2022 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı sonuçlarının açıklandığını da hatırlatan Durak, “Programa başvuru yapan 45 projeden 16’sı destek almaya hak kazanırken, bu projelerin 8’i Eskişehir’den. BEBKA’nın kırsal kalkınma adına yürüttüğü programdan faydalanmaya hak kazanan bu 16 projeye 14 milyon TL’den fazla hibe vereceğiz. 2024-2028 TR41 Bölge Planı hazırlıkları devam ederken katma değerli üretim, genç istihdamı, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ile birlikte kırsal kalkınma da öncelikli konularımız arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.