BEBKA'da 'kent içi sanayi alanlarının dönüşümü' konuşuldu

BEBKA’da gerçekleştirilen ‘Kent İçi Sanayi Alanları Dönüşümü Model Çalışması’ kapsamında istişare toplantısında ihtiyaç analizi ve örnek durum incelemeleri masaya yatırıldı. Genel Sekreter Doç. Dr. M. Zeki Durak, “Bölgemiz, dönüşümde öncü olmalı” dedi.BURSA (İGFA) - 2019 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan ‘Kent içinde kalan sanayi alanları dönüştürülürken yeni ve yenilikçi üretim işlevlerinin korunarak geliştirilmesi için model oluşturulacaktır’ tedbiri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ‘Kent İçi Sanayi Alanları Dönüşümü Model Çalışması’ Bursa İli İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

‘SANAYİ ODALARI VE OSB’LER İLE BİRLİKTEYİZ’

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği ve yerel yönetimlerden temsilcilerin katıldığı programın açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, kent içinde sıkışmış sanayi alanlarının ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasını ve bölgemizdeki planlı sanayi bölgeleri de dahil yeni üretim teknolojileri ile katma değeri yüksek üretim süreçlerinin bölge kentlerimize kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Bugüne kadar bölge illerimiz özelinde ihtiyaç analizi ve örnek durum incelemeleri gerçekleştirdiklerini anlatan Durak, "İlgili kurum ve kuruluşlarla görüştük, bölgemizden topladığımız verileri coğrafi veriye dönüştürerek bölge sanayisi için önemli sektörel dağılım haritaları oluşturduk. Elde ettiğimiz çıktıları paydaşlarımızla paylaşarak onların fikir ve önerileri ile çalışmamızı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yerleşim alanları içinde kalan sanayi alanlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin ulusal bağlamda büyük önem arz ettiği bilinciyle bölgemizdeki yerel yönetimlerimiz, ilgili kamu kurumlarımız ve iş dünyası kuruluşlarımız ile istişareyi sürdürerek üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

Dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi kavramların kentlerin gelişiminde kritik rol oynadığını da kaydeden Durak, dijital ve yeşil dönüşüm ihtiyaçları hakkında katılımcılarımızdan gelen dönüşlerin çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Çalışma kapsamında Ağustos ayı içerisinde Organize Sanayi Bölgeleri ile görüşülecek.