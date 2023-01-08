BEBKA 5 yıllık bölge planına odaklandı

2022’de açıklanan 100 milyon TL’lik fon çağrısıyla TR41 Bölgesindeki girişimcilik ekosistemini harekete geçiren BEBKA, 2023’te de girişimcilik çalışmaları ve bölge planına odaklanacak.BURSA (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana TR41 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) hayata geçirdiği projeler ve sağladığı desteklerle bölgesel kalkınmaya büyük katkılar sunan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2022’de geniş yankı uyandıran 100 milyon TL’lik fon çağrısıyla bölgesindeki girişimcilik ekosistemini harekete geçirirken 2023’te de genç istihdamı, girişimcilik ve bölge planı odaklı çalışmalarına devam edecek.

‘548 MİLYONLUK FONU HAREKETE GEÇİRDİK’

TR41 Bölgesindeki girişimcileri desteklemek amacıyla kurdukları mekanizmanın hassasiyetle takip edildiğini kaydeden BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerine devam eden BEBKA olarak 5 yıl içinde 100 milyon TL gibi bir desteği fonlara aktaracaklarını söyledi.

Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programını ilan ettikten sonra çok ciddi geri dönüşler aldıklarını ve toplam büyüklüğü 11 milyar lirayı bulan 23 girişim sermayesi yatırım fonundan 548 milyon TL’lik talep aldıklarını kaydeden Durak, "Yerli ve yabancı büyük fonları bölgemize çekmeyi amaçlamıştık ve bunu da başardık. Bundan sonraki süreçte de fonla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca Startup Yatırımcısı olmak isteyenlerle ilgili bir seminer programı başlattık. Ocak ayı itibariyle bu alanda kendisini geliştirmek isteyen iş insanlarını programımıza davet ediyorum. Türkiye, teknoloji girişimciliğinde 2030 hedeflerini belirledi. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile 100 bin teknogirişim oluşturulacak. Strateji doğrultusunda TURCORN100 programı da başladı. Program ile 2030’da bir milyar değerlemeyi aşan 100 Turcorn çıkarılacak. Biz de Sayın Bakanımız Mustafa Varank’ın bu hedefine TR41 Bölgesi olarak SeedUP gibi hızlandırıcı programlarımız ve fon çalışmalarımızla destek vereceğiz" diye konuştu.

GENÇ İSTİHDAMI ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRECEK

BEBKA’nın bölgede yürüttüğü projelerle önemli katma değerler oluşturduğunu da kaydeden M. Zeki Durak, çeşitli kurumlarla birlikte verilen ‘İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları’ sayesinde birçok genci iş hayatına kazandırdıklarını, sanayinin ihtiyacı olan nitelikli eleman açığını kapatmak için 2023’te de düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

BEBKA’nın önümüzdeki 5 yıllık sürecin planlama çalışmalarının da devam ettiğini belirten Durak, 2024-2028 Bölge Planı'nın hazırlık süreci devam eden 12. Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ile uyumlu olacak şekilde tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kuruluna ve son onay için Cumhurbaşkanına arz edileceğini kaydederek, hazırlanacak planın bölgesel kalkınmada önümüzdeki 5 yıllık süreçte herkesin yol haritası olacağını sözlerine ekledi.