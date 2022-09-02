BDDK iki kuruluşun faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetlem Kurumu (BDDK), Doğa Faktoring ile Kredi Finans Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti.ANKARA (İGFA) - BDDK kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurul, 30 Haziran 2022'ye kadar ödenmiş sermayesini 50 milyon liraya artıramayan Doğa Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verirken, Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni de kendi talebi doğrultusunda iptal etti.