BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi: İşte yeni oranlar...
BDDK, konut kredileriyle ilgili yeni kararını duyurdu. Buna göre, 1. ve 2. el konutlar için kredi değer oranı değişti. 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için yüzde 90'a kadar kredi kullanılabilecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 9 Haziran'da açıkladığı Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirleri kapsamda konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı.
Alınan kararla birlikte 1. el ve 2. el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranı da tutar bazlı farklılaştı.
Enerji sınıfı A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı;
- Konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90,
- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70,
- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL,
- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmuyor.
Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı;
- Konut değeri 500 bin TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90,
- Konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70,
- Konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 50,
- Konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL,
- Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan 2. el konutlar için ise konut kredisi imkanı yok.
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