BDDK'dan banka kredilerine ayar!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nca bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" kapsamında bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin risk tutarlarının toplamı ana sermayenin ve özkaynağın yüzde 25'ini aşamayacak.ANKARA (İGFA)- BDDK'dan bankaların kullandırdığı kredilerle ilgili düzenleme geldi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, bankaların dâhil olduğu risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin risk tutarları toplamı ise, ana sermayenin ve özkaynağın yüzde 20'sini aşamayacak.

BDDK bu oranı yüzde 25'e kadar yükseltmeye veya kanunî haddine kadar indirmeye yetkili olacak.

Söz konusu yönetmeliğe göre bankalarca hâkim ortak veya nitelikli pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın bankaların sermayesinin yüzde 1 ve daha fazla payına sahip olup pay defterine kayıtlı olan tüm ortaklarına ve bunlarla risk grubu oluşturan kişilere kullandırılacak kredilerin toplamı özkaynaklarının yüzde 50'sini aşamayacak.

Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynakların yüzde 10'u veya daha fazlası oranında kullandırılan krediler büyük kredi sayılacak ve bunların toplamı özkaynakların 8 katını geçemeyecek. Belirlenen kredi sınırları konsolide ve konsolide olmayan esasa göre hesaplanacak ve uygulanacak. Yönetmeliğe eklenen intibak maddesine göre, bu kredi sınırlarından herhangi birini aşan bankalar, bu gerçek ya da tüzel kişiye veya risk grubuna hiçbir şekil ve surette yeni kredi kullandıramayacaklar.

Bankalar, yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2024 tarihinden başlamak üzere aşım tutarlarını, bu tutarların 30 Haziran 2024 tarihine kadar yüzde 50'sini itfa etmek suretiyle 31 Aralık 2024 tarihine kadar giderecekler. BDDK, bu tarihleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Bankaların alım satım veya bankacılık hesaplarında izlenen, bilanço içi ve bilanço dışı tüm riskler belirlenen tutarlar üzerinden kredi sınırları hesaplamalarına dâhil edilecek. Menkul kıymet finansman işlemleri, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uyarınca bankanın hesapladığı risk tutarı üzerinden dikkate alınacak.

Teminatlı menkul kıymetler, ihraççısının kredi sınırları hesaplamasında, nominal değerlerinin yüzde 100'ü üzerinden dikkate alınır. Yönetmelikle belirlenen şartları taşıyan teminatlı menkul kıymetler, kredi sınırları hesaplamalarında nominal değerlerinin asgari yüzde 20'si üzerinden dikkate alınabilecek.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz